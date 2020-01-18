Эксперты: игроки ставят на победу Конора Макгрегора над Дональдом Серроне на UFC 246

В ночь с 18 на 19 января мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится бой в полусреднем весе UFC между Конором Макгрегором (Ирландия, 21–4–0) и Дональдом Серроне (США, 36–13–1), который возглавит UFC 246. Начало поединка — не ранее 6:00 мск.

90% денег рынка ставок на исход приходятся на победу Конора Макгрегора. На итоговый успех Дональда Серроне поставлено лишь около 10%.

По мнению игроков, бой получится коротким. 60% объёма рынка приходятся на тотал меньше 1.5 раунда, тогда как оставшиеся 40% — на тотал больше 1.5 раунда.

Больше всего игроки БК ФОНБЕТ ставят на досрочную победу Макгрегора — свыше 90% от общего объёма средств приняты на этот вариант.



На момент публикации самая крупная ставка на матч, принятая БК ФОНБЕТ, составила 500 тыс. рублей. Клиент букмекера поставил эти деньги на то, что ирландец победит досрочно.

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