«Ливерпуль» — «МЮ»: прогноз Григория Телингатера на матч английской Премьер-лиги

Автор «Чемпионата» Григорий Телингатер сделал прогноз на матч «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» в 23-м туре чемпионата Англии сезона-2019/2020.
Ставка: тотал меньше 3 мячей за 1.72.
«Ливерпуль» настолько непобедим в АПЛ, что даже как-то смешно прогнозировать исход этого матча. Лично я бы говорил не о победителе противостояния, а о количестве забитых мячей. Есть ощущение, что будет низовой матч. «МЮ» не кажется командой, способной забить «Ливерпулю» больше одного мяча (и то это вызывает большие сомнения).
А команда Клоппа, несмотря на крутейшую беспроигрышную серию, чаще побеждает всего лишь с разницей в один мяч. Так что мой прогноз — не более 3 голов. Можно даже взять не больше 2.5, там коэффициент будет 2.12».
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