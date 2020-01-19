«Ливерпуль» — «МЮ»: прогноз Дениса Казанского на матч 23-го тура АПЛ 19 января

Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» в 23-м туре чемпионата Англии сезона-2019/2020.



Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 2.29.



«На «Энфилде» нас ожидает английская классика – к «Ливерпулю» приезжает «Манчестер Юнайтед». «МЮ» приезжает обескровленный, потому как Маркус Рэшфорд получил травму в игре на Кубок Англии. Конечно, это дичайший удар по возможным контратакующим действиям гостей.



Когда Марсьяль, Джеймс и Рашфорд в порядке, тогда что-то клеится у «МЮ» впереди, а когда кто-то из них выпадает, то проблемы очевидны. «Юнайтед» на выезде проиграл 5 матчей и при этом ни разу не забил. Как правило, результат этих матчей — 0:2.



Что касается «Ливерпуля», то он 8 игр подряд не пропускает. Стабильность в обороне — просто невероятная. Она была шаткой в начале сезона, но сейчас красные в обороне играют почти идеально. Хотя и допускают моменты, как это было в матче с «Тоттенхэмом». Понятно, что «Юнайтед» будет защищаться и припаркуется у ворот, как это было в первой игре между ними. Очень сложно представить, как будет работать контратакующая модель без Рашфорда.



«Ливерпулю» будет сложно. Скорее всего, он выиграет, но сделает это через низ. Я бы просто поставил на то, что в этом матче будет мало забитых мячей. Меньше 2.5 голов на «Энфилде» — большие ожидания, тяжёлый тактический матч, в котором многое решит оборона».



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