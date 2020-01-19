Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная / Ставки / Новости /

Биатлон. Кубок мира — 2020. Прогноз Ольги Зайцевой на мужской пасьют в Рупольдинге

Биатлон. Кубок мира — 2020. Прогноз Ольги Зайцевой на мужской пасьют в Рупольдинге
Ставки / Прогнозы 0

Двукратная олимпийская чемпионка, трёхкратная чемпионка мира по биатлону Ольга Зайцева дала прогноз на мужской пасьют на этапе Кубка мира в Рупольдинге.

Ставка: Арнд Пайффер попадёт в топ-6 за 8.00.

«Сегодня в Рупольдинге будет проходить заключительная дисциплина — пасьют у мужчин. Будет очень интересная гонка, у мужчин высокая конкуренция. В одной минуте находится 20 человек, и все они могут претендовать на призовые места.

На данный момент французы выглядят сильнее остальных, они постараются оторваться от остальных. К ним могут подтянуться Пайффер, Эберхард, белорусы и украинцы. Мой прогноз — на подиум попадут Фуркад, Дестье и Кристиансен.

В первую шестёрку может заехать Пайффер. На эстафете он отстрелялся без дополнительных патронов, он умеет собираться на гонки, где большое количество огневых рубежей».

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020