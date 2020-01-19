Биатлон. Кубок мира — 2020. Прогноз Ольги Зайцевой на мужской пасьют в Рупольдинге

Двукратная олимпийская чемпионка, трёхкратная чемпионка мира по биатлону Ольга Зайцева дала прогноз на мужской пасьют на этапе Кубка мира в Рупольдинге.



Ставка: Арнд Пайффер попадёт в топ-6 за 8.00.



«Сегодня в Рупольдинге будет проходить заключительная дисциплина — пасьют у мужчин. Будет очень интересная гонка, у мужчин высокая конкуренция. В одной минуте находится 20 человек, и все они могут претендовать на призовые места.



На данный момент французы выглядят сильнее остальных, они постараются оторваться от остальных. К ним могут подтянуться Пайффер, Эберхард, белорусы и украинцы. Мой прогноз — на подиум попадут Фуркад, Дестье и Кристиансен.



В первую шестёрку может заехать Пайффер. На эстафете он отстрелялся без дополнительных патронов, он умеет собираться на гонки, где большое количество огневых рубежей».