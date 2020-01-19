Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная / Ставки / Новости /

Эксперты: шансы Даниила Медведева выиграть Australian Open выше, чем у Роджера Федерера

Эксперты: шансы Даниила Медведева выиграть Australian Open выше, чем у Роджера Федерера
Ставки / Прогнозы 0

Букмекеры назвали фаворита Открытого чемпионата Австралии в мужском одиночном разряде. Матчи основной сетки начнутся 20 января.

Эксперты считают фаворитом серба Новака Джоковича, поставить на которого предлагается с коэффициентом 2.25 (около 40% вероятности). Следом идут испанец Рафаэль Надаль (5.50, 15%) и россиянин Даниил Медведев (6.20, 14%).

Пятёрку претендентов замыкают Роджер Федерер из Швейцарии (7.00) и грек Стефанос Циципас (12.0). Поставить на австрийца Доминика Тима можно за 14.0, а на Александра Зверева из Германии — за 18.0.

Ниже оценены шансы Ника Кирьоса из Австралии (28.0), Дениса Шаповалова из Канады (40.0) и россиянина Андрея Рублёва (50.0).

Ставки на ещё одного теннисиста из России — Карена Хачанова — принимаются с коэффициентом 70.0.

Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

Эксперты: Серена Уильямс — фаворит Australian Open, шансы Шараповой — менее 1%
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020