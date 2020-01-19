Эксперты: шансы Даниила Медведева выиграть Australian Open выше, чем у Роджера Федерера

Букмекеры назвали фаворита Открытого чемпионата Австралии в мужском одиночном разряде. Матчи основной сетки начнутся 20 января.



Эксперты считают фаворитом серба Новака Джоковича, поставить на которого предлагается с коэффициентом 2.25 (около 40% вероятности). Следом идут испанец Рафаэль Надаль (5.50, 15%) и россиянин Даниил Медведев (6.20, 14%).



Пятёрку претендентов замыкают Роджер Федерер из Швейцарии (7.00) и грек Стефанос Циципас (12.0). Поставить на австрийца Доминика Тима можно за 14.0, а на Александра Зверева из Германии — за 18.0.



Ниже оценены шансы Ника Кирьоса из Австралии (28.0), Дениса Шаповалова из Канады (40.0) и россиянина Андрея Рублёва (50.0).



Ставки на ещё одного теннисиста из России — Карена Хачанова — принимаются с коэффициентом 70.0.



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Эксперты: Серена Уильямс — фаворит Australian Open, шансы Шараповой — менее 1%