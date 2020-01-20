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Эксперты: шансы Шюррле остаться в «Спартаке» в следующем сезоне ниже 50%

Эксперты: шансы Шюррле остаться в «Спартаке» в следующем сезоне ниже 50%
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Положение Андре Шюррле в «Спартаке» довольно шаткое. Чемпион мира 2014 года неплохо дебютировал в составе москвичей, но затем подхватил бронхит, после которого так и не смог набрать форму.

Между тем спартаковцы должны в конце сезона принять решение, выкупать ли контракт немецкого футболиста у дортмундской «Боруссии». Букмекеры принимают ставки на то, продолжит ли футболист карьеру в «Спартаке» в следующем сезоне.

Поставить на то, что «Спартак» выкупит контракт Шюррле, можно с коэффициентом 2.00. Это примерно 47% вероятности. Сделать ставку на то, что москвичи не станут бороться за немецкого футболиста, можно за 1.76 (53%).

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