Эксперты: шансы Шюррле остаться в «Спартаке» в следующем сезоне ниже 50%

Положение Андре Шюррле в «Спартаке» довольно шаткое. Чемпион мира 2014 года неплохо дебютировал в составе москвичей, но затем подхватил бронхит, после которого так и не смог набрать форму.



Между тем спартаковцы должны в конце сезона принять решение, выкупать ли контракт немецкого футболиста у дортмундской «Боруссии». Букмекеры принимают ставки на то, продолжит ли футболист карьеру в «Спартаке» в следующем сезоне.



Поставить на то, что «Спартак» выкупит контракт Шюррле, можно с коэффициентом 2.00. Это примерно 47% вероятности. Сделать ставку на то, что москвичи не станут бороться за немецкого футболиста, можно за 1.76 (53%).



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