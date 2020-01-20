«Вест Бромвич» — «Сток Сити»: прогноз Артура Петросьяна на матч Чемпионшипа

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 28-го тура Чемпионшипа сезона-2019/2020 «Вест Бромвич» — «Сток Сити».
Ставка: победа «Вест Бромвича» за 1.92.
«Такое бывает нечасто, но «Вест Бромвич», который не побеждает уже на протяжении пяти туров, после ничьей в прошлую субботу возглавил турнирную таблицу.
Да и в целом вряд ли можно сказать, что бирмингемцы переживают какой-то кризис. Команда Славена Билича всё так же мощна и всё так же создаёт моменты. Видимо, жёсткий график игр повлиял на общую усталость и соответственно на эффективность при завершении атак. Но перед матчем со «Стоуком» у Билича было аж девять дней на то, чтобы игроков восстановить и привести в прежнее состояние.
«Стоук» в свою очередь стал чуть лучше выглядеть под руководством многолетнего тренера североирландской сборной Майкла О’Нила. Ему, к слову, разрешили совмещать два поста до окончания чемпионата Европы. Но в целом до уровня «Вест Брома» «гончары», конечно недотягивают.
Скорее всего, бирмингемцы прервут наконец свою безвыигрышную серию, и, возможно, при этом игра получится не слишком зрелищной», — сказал Петросьян.
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