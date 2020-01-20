«Аталанта» — СПАЛ: прогноз Александра Аксенова на матч Серии А

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Аксенов, специализирующийся на российском и итальянском футболе, а также волейболе, дал прогноз на матч 20-го тура Серии А сезона-2019/2020 «Аталанта» — СПАЛ.



Ставка: победа «Аталанты» с форой (-2) за 1.85.



«Аталанта» слегка удивила своим выступлением в Кубке Италии — уступила в матче с «Фиорентиной», которая играла в меньшинстве, и это при том, что коллектив из Бергамо вышел почти в оптимальном игровом сочетании. Да, не было возрастного Алехандро Гомеса, который является самым заметным атакующим звеном, но и без него, казалось, всё у его подопечных Гасперини будет хорошо, но получилось иначе. Наверное, определённый отпечаток наложил предыдущий поединок против «Интера», в котором Иличич и компания диктовали свою волю, были близки к трём очкам, но всё закончилось ничьей.



Впрочем, Кубок Италии — это, конечно же, не та цель, к которой стремится «и Аталанта» в этом году, — есть плей-офф Лиги чемпионов, и есть необходимость вновь оказаться в первой четвёрке чемпионата Италии, для того чтобы ЛЧ была и в следующем сезоне. В этой связи такие игры. как с командой СПАЛ, идеальные встречи для пополнения очковой копилки. Ки«Аталанты» дватча без побед — когда такое было.



Тем более у главного аутсайдера чемпионата Италии очень серьёзные трудности в этой части сезона — последнее место в турнирной таблице, в этом календарном году ещё не было побед, и не совсем понятно, на что этот клуб может претендовать в игре с «Аталантой», да ещё и в Бергамо. Поэтому, думаю, будет победа хозяев, да ещё с довольно серьёзной ддоминантой.



Таким образом, мой прогноз на матч «Аталанта» — СПАЛ — победы «Аталанты» с форой минус 2», — сказал Аксенов.



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