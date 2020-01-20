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Букмекеры: бой Хабиб — Мейвезер не состоится в 2020 году

Букмекеры: бой Хабиб — Мейвезер не состоится в 2020 году
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Отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап рассказал об условии, которое ставит команда россиянина Флойду Мейвезеру. Хабиб предлагает известному боксёру провести 11 раундов по правилам бокса, после чего один раунд — по правилам ММА. Букмекерская компания ФОНБЕТ принимает ставки на возможность проведения такого поединка.

По оценкам аналитиков ФОНБЕТ, в 2020 году бой Нурмагомедов — Мейвезер не состоится. Поставить на такое развитие событий можно с коэффициентом 1.05 (90% вероятности). Сделать ставку на то, что стороны все же договорятся, можно за 8.00 (10%).

Напомним, в бою по правилам бокса Мейвезер победил ирландского бойца ММА Конора Макгрегора. Американец нокаутировал соперника в 10-м раунде.

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