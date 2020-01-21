Даниил Медведев — Фрэнсис Тиафо: прогноз Анны Чакветадзе на матч Australian Open

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Даниил Медведев — Фрэнсис Тиафо в первом круге Australian Open — 2020.



Cтавка: минимум 31 гейм в матче за 1.90.



«Даниил Медведев совершил в прошлом сезоне прорыв – сейчас многие считают его топ-теннисистом. В принципе, его рейтинг эти слова подтверждает, однако в этом году я боюсь, что у него могут возникнуть сложности. В первую очередь потому, что многие соперники будут по особенному настраиваться на Даниила Медведева. Теперь им вроде как нечего терять, но им очень хочется обыграть Даниила, который неожиданным образом в прошлом сезоне дошел до финала. Конечно же, оппоненты также видят, что у Медведева расшатанные нервы, он не всегда может контролировать себя, а это значит, что он не всегда уверен в собственных силах.



Я буду рада, если ошибусь, но сезон предстоит сложный. Но если мы вернёмся к противостоянию с Тиафо, то кажется, что будет немного нервничать в первом круге Даниил Медведев, потому что на ATP Cup не так гладко у него шли дела, хотя это командный турнир, может, формат не совсем тот для анализа. Тем не менее я предположу, что в противостоянии с Тиафо будет борьба», — сказала Чакветадзе.



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Даниил Медведев — Фрэнсис Тиафо. Прогноз: американец будет цепляться за каждый шанс Первая ракетка России может столкнуться с трудностями уже на старте Australian Open.