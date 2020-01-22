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«Куньлунь» – «Амур»: прогноз Владимира Вуйтека на матч КХЛ

«Куньлунь» – «Амур»: прогноз Владимира Вуйтека на матч КХЛ
Ставки / Прогнозы 0

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» – «Амур».

Ставка: победа «Куньлуня» за 2.00.

«У Хабаровска сейчас неудачный период. Команда потерпела уже восемь поражений подряд. Прошлое было от «Куньлуня», когда «Амур» в гостях уступил со счётом 2:4. Сейчас также для меня фаворитами являются хозяева площадки, я думаю, они снова одержат победу и укрепят своё положение в таблице.

В этом сезоне «Куньлунь» является более классной командой, чем «Амур». У «Куньлуня» есть несколько сильных иностранцев, благодаря которым китайский клуб находится так высоко в таблице. Команда Курта Фрейзера идёт в зоне плей-офф, также в этом сезоне «Куньлунь» одержал несколько громких побед, в том числе над «Ак Барсом». Тот недавний результат меня шокировал, потому что Казань — это очень сильная команда. А «Амур» в данный момент — самая слабая команда на Востоке. Так что в предстоящем матче я поставлю на победу хозяев в основное время», — сказал Вуйтек.

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