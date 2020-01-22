«Ивиса» — «Барселона»: прогноз Константина Генича на матч Кубка Испании

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Ивиса» — «Барселона» в 1/16 финала Кубка Испании сезона-2019/2020.



Ставка: победа «Барселоны» и меньше 5 мячей в матче за 1.90.



«В середине недели в Испании играются матчи 1/16 финала Кубка Испании. Как вы знаете, формат немножко изменился. Теперь играют не по два матча, а по одному. Только в полуфинале будут ответные игры. Ну и нововведение — старшие по классу команды играют на выезде. Сделано это для популяризации футбола, ну и чтобы повысить шансы команд, которые хотят подольше задержаться в Кубке Короля.



Начинаем с матча «Ивиса» — «Барселона». «Ивиса» — команда, которая играет в третьем по значимости дивизионе чемпионата Испании. Там она идёт неплохо в своей зоне. Там лидером является вторая команда «Атлетико» Мадрид, но «Ивиса» отстаёт всего на два очка. И в своей зоне «Ивиса» пропустила меньше всех. Пройдя два раунда в Кубке Испании, «Ивиса» тоже выглядела неплохо. Второй матч, правда, выиграла по пенальти.



Что выделяет «Ивису»? В ней числится сын Диего Симеоне — Джанлука, 1997 года рождения. Но за «Ивису» он так и не играет.



«Барселона», естественно, едет на Ивису не развлекаться. Второй матч для Кике Сетьена. Здесь вопрос в том, какой состав «Барселона» привезёт на Балеарские острова и в каком составе она будет играть. Наверняка побольше времени получит Рики Пуч, который неплохо вышел с «Гранадой».



Впереди матч с «Валенсией» в чемпионате, на него будет сделана ставка. А «Ивиса» дома упрётся — на своём небольшом стадиончике, который вмещает 5 тысяч зрителей. «Барсе» будет непросто, большого количества голов не жду, в том числе и из-за антуража.



За 1,83 сыграю «Ивису» с форой (+2,5) мяча. Островитяне упрутся. Но «Барса», конечно, выиграет. Так что сыграл бы ещё «Барселону» через тотал меньше 4,5 мяча за 1,90», — сказал Генич.



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