«МЮ» — «Бёрнли»: прогноз Дениса Казанского на игру 24-го тура АПЛ

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский дал прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Бёрнли» в рамках 24-го тура английской Премьер-лиги сезона-2019/2020.



Ставка: минимум 3 мяча в матче за 1.76.



«После трагических событий для «МЮ» на «Энфилде» игра на «Олд Траффорд» — «Юнайтед» принимает «Бёрнли». Я думаю, что там будет классический ответ «МЮ» на трудности.



Вы видели, что было после игры на «Олд Траффорд», когда «Сити» победил «Юнайтед», как ответил «Манчестер». Здесь, я думаю, будет примерно то же. Да, проблем много с составом, но всё-таки это «Бёрнли». Пять из семи последних матчей на выезде эта команда проиграла, примерно такая же ситуация их ждёт на «Олд Траффорд», где хозяева чувствуют себя в последнее время достаточно комфортно.



Думаю, что победа «МЮ» здесь просматривается. 1:0 или 2:0 — думаю, что нет. Я думаю, что тотал больше 2,5, даже при отсутствии Рэшфорда – Марсьяль или Джеймс могут забить и покуражиться», — сказал Казанский.



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