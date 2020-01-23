«Автомобилист» — «Трактор»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Автомобилист» — «Трактор».



Ставка: победа «Автомобилиста» минимум в 2 шайбы за 1.90.



«Трактор», конечно, съездил в Новосибирск весьма неудачно. И дело даже не в самом поражении, а в том, что «Трактор» был каким-то пластилиновым. Прямо выпускник фабрики мягких игрушек. Что-то Юрзинов-младший там явно недокрутил за время Звездного уик-энда.



А ведь «Автомобилист» соперник посерьёзней «Сибири», что он доказывал челябинцам в нынешнем сезоне уже три раза, причём два из них в Челябинске. Мы уже не берём прошлый год, когда «Трактор» был вынесен екатеринбуржцами «вперёд ногами» четырежды в регулярном чемпионате и ещё столько же раз в плей-офф. То есть налицо у нас «свой клиент», и бить его давно вошло у «Автомобилиста» в привычку. А как не войти, если выиграть у одного соперника 11 (прописью – одиннадцать) матчей подряд, что мы имеем на сегодняшний момент.



Таким образом, при всём моём сочувствии к «Трактору» и персональном уважении к Владимиру Владимировичу-младшему, на челябинцев я ржавой полушки не поставлю. Потому что победит «Автомобилист», победит в основное время и с приличной такой разницей, минимум в пару шайб», — сказал Лебедев.



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