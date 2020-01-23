ЦСКА — «Валенсия»: прогноз Владимира Гомельского на матч Евролиги

Известный в прошлом советский баскетболист и тренер, а ныне телекомментатор Владимир Гомельский дал прогноз на матч группового этапа Евролиги сезона-2019/2020 ЦСКА — «Валенсия».



Ставка: минимум 170 очков в матче за 2.36.



«ЦСКА делит третье-пятое место в турнирной таблице с «Маккаби» и «Барселоной», 14 побед и 6 поражений. В команде тренера Димитриса Итудиса две серьёзные потери: травмированы Уилл Клайберн (до конца сезона) и Янис Стрелниекс. В предыдущих матчах стартовый состав выглядел так: разыгрывающий Майк Джеймс, атакующий защитник Дэрран Хиллиард, лёгкий форвард Никита Курбанов, мощный форвард Йоханнес Фойгтманн и центровой Кайл Хайнс.



В ротации обязательно принимают участие: разыгрывающий Дэниэл Хэкетт, за которым есть ещё и Рон Бэйкер; атакующий защитник — лёгкий форвард Ховард Сент-Рос, за которым есть и Иван Ухов; лёгкий форвард Семён Антонов; мощный форвард Андрей Воронцевич и центровые Джоэл Боломбой и Коста Куфос. Разница забитых и пропущенных очков 84,4:77,8. ЦСКА совершает в среднем 37,8 подбора за игру и отдает 17,2 результативной передачи. Зависимость команды от результативности лидера — Майка Джеймса — велика. Но можно назвать вторую и третью опции в позиционном нападении — Хиллиард и Фойгтманн. Игра в обороне стала надёжнее с появлением ещё одного отличного защитника — Сент-Роса. А вот большого количества лёгких очков в быстрых прорывах или в раннем нападении мы так и не видим.



У «Валенсии» 10 побед и 10 поражений после 20 игр, команда находится на границе зоны плей-офф. Тренер Хауме Понсарно часто меняет игроков в стартовом составе. Разыгрывающие Сэм Ван Россом, Кино Колом и Гильем Вивес выходят с непредсказуемой последовательностью. Я считаю, что Ван Россом в этой группе самый сильный. Также чередуются атакующие защитники Ваня Маринкович и Джордан Лойд, хотя последний намного стабильнее. Непоколебимы позиции лёгкого форварда в лице ветерана Фернандо Сан Эметерио. Его с успехом меняет Аарон Дорнекамп, а ещё есть Хоан Састре.



На позиции мощного форварда чаще стартует Луи Лабери. Но могут появиться и Морис Ндур, и Брок Мотум. В центре Понсарно отдаёт предпочтение Бояну Дублевичу, у которого есть надёжный дублёр — Майк Тоби. «Валенсия» играет результативно — 83,2 очка, но много пропускает — 83,4 в среднем. Дублевич хорош в атаке, но почти не подстраховывает. Этим занимаются Лабери и Ндур. Но если приходится выходить за своими подопечными далеко в поле, то и они не успевают. А против ЦСКА за Фойгтманном или Воронцевичем выходить в поле придётся. Ни один из защитников «Валенсии» не в состоянии справиться с Джеймсом. Так что проблемы у гостей будут именно в обороне», — сказал Гомельский.



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