Чемпионат Европы—2020 по фигурному катанию: расписание, где смотреть, какие прогнозы

С 22 по 26 января в австрийском городе Граце пройдёт чемпионат Европы по фигурному катанию. Прямые трансляции соревнований можно будет посмотреть на сайте Первого канала. Кроме того Первый канал покажет выступления сильнейших фигуристов.



Расписание чемпионата



22 января

13:30 мск. Мужчины, короткая программа.

21:15. Спортивные пары, короткая программа.



23 января

14:00. Танцевальные пары, ритм-танец.

20:30. Мужчины, произвольная программа.



24 января

13:30. Женщины, короткая программа.

21:00. Спортивные пары, произвольная программа.



25 января

15:25. Танцевальные пары, произвольный танец.

20:30. Женщины, произвольная программа.



26 января

16:25. Показательные выступления.



Сегодня, 24 января, произвольные программы представят спортивные пары. После короткой программы первые три места у российских дуэтов. Поставить на итоговую победу лидеров — Александры Бойковой и Дмитрия Козловского можно с коэффициентом 1.30. Сделать ставку на Евгению Тарасову и Владимира Морозова, которые в настоящий момент идут третьими, можно с коэффициентом 5.00. Вероятность победы Дарьи Павлюченко и Дениса Ходыкина аналитики оценили коэффициентом 7.00.



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