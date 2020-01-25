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«Спартак» — «Трактор»: прогноз Александра Кожевникова на матч КХЛ 25 января

«Спартак» — «Трактор»: прогноз Александра Кожевникова на матч КХЛ 25 января
Ставки / Прогнозы 0

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» — «Трактор».

Ставка: победа «Спартака» с форой (–1.5) за 2.20.

«Спартак» в последних двух играх по разу выиграл и проиграл. «Спартаку» не очень нужны очки, да и «Трактору» тоже они не очень важны. Осталось 10–11 матчей, и думаю, что челябинцы не дотянут до плей-офф, хотя будут стараться, так как игра у них при новом тренере пошла.

«Спартак» играет дома, для уверенности ему надо побеждать. Думаю, что мастерства у москвичей побольше, и они выиграют у «Трактора» с разницей в пару шайб».

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