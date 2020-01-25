«Автомобилист» — «Ак Барс»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Екатеринбурге

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Автомобилист» — «Ак Барс».



Ставка: ничья за 3.90.



«В предыдущем туре «Ак Барс» на добрых полчаса сдал лидерство в Восточной конференции «Авангарду». Но потом был удивительный пятый буллит в ворота «Салавата Юлаева» (поищите на просторах Интернета, посмотрите — в хоккее такое точно не часто увидишь), а на седьмом броске всё закончилось, и «большие татары» выцарапали себе второе очко, которое вернуло их на первое место.



Теперь экзамен для лидера будет не легче уфимского, тем более что на этот раз «барсам» предстоит играть на выезде. Судя по тому, как «Автомобилист» раздухарился в последних турах, особых шансов у гостей быть не должно, при всём нашем почтении к восточному лидеру, который всё никак не может потерять лидерство. Но это только с одной стороны.



С другой — сурово на стороне гостей выглядит статистика личных встреч. Потому что если ей верить, то «большие татары» выиграли у «Автомобилиста» пять последних «междусобойчиков» из шести. Причём дважды побеждали уже в текущем сезоне, в том числе однажды — в солнечном Екатеринбурге. А автор этих строк, как вы могли заметить, является сторонником сложившихся трендов и не приветствует игру на прерывание серий.



Поэтому смею предположить, что в грядущем матче нас ожидает победа «Ак Барса», но за пределами основного времени. Пусть соперники и не приветствуют в своем противостоянии ни овертаймы, ни послематчевые буллиты, но именно ничья, причём не слишком результативная, видится самым логичным завершением 60 минут игры».



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