«Атлетико» Мадрид — «Леганес»: прогноз Жорди Гратакоса на матч чемпионата Испании

Испанский футбольный менеджер, обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 21-го тура Примеры сезона-2019/2020 «Атлетико» Мадрид — «Леганес».



Ставка: победа «Атлетико» в один мяч за 3.10.



«Очень важная игра для обеих команд. У «Леганеса» сейчас 14 очков, и команда находится на последнем месте. Для «Атлетико» и Симеоне также очень важный матч, так как на неделе они проиграли в кубке Испании команде из третьей лиги.



Есть много вопросов, не очень хорошая атмосфера внутри команды. В этом году «Атлетико» пока не показывает хорошего результата в Ла Лиге. Ничего хорошего нет в Кубке Испании, но есть ещё шанс в Лиге чемпионов, где команда сыграет в следующем раунде.



Это мадридское дерби. «Леганес» — из столицы Испании, «Атлетико» — тоже. Не думаю, что матч будет открытым. Много голов ждать не стоит. Команды сыграют в закрытый футбол. У «Атлетико» нет Диего Косты, а его очень не хватает. Правда, может забить Мората или Феликс, но к последнему есть вопросы по игре в этом сезоне. От него ждали большего, но пока он ещё молодой.



Матч будет очень тяжёлым для обеих команда. Моментов много не будет. Поэтому мой прогноз — победа «Атлетико» с минимальной разницей, то есть в один мяч».



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