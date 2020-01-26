ЦСКА – «Сибирь»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ 26 января в Москве

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ ЦСКА — «Сибирь».
Ставка: победа ЦСКА с форой (–2.5) за 2.35.
«В предыдущем туре «Сибирь» неплохо так приземлили в татарстанской глубинке. И, кстати, очень вовремя. А то после шести побед подряд можно было почувствовать себя бессмертным и неуязвимым. А тут разъяснили, что не всё так просто в этом мире. А в Москве объяснят ещё раз.
Объяснят, объяснят — не сомневайтесь. Как ни крути, а ЦСКА и «Сибирь» — команды из разных «весовых категорий». Это в Новосибирске каждую копеечку считают, а у армейцев проблем ни с копеечками, ни с рублями нет. В итоге на каждую победу «Сибири» приходятся три с лишним победы ЦСКА. Причем сибиряки в этом сезоне, в последний день октября, у красно-синих уже выиграли. То есть тут и глобальное перевыполнение плана по валу, тут и чувство справедливой мести у действующих обладателей Кубка Гагарина.
В общем, лично я «Сибири» не позавидую и ставить на неё даже ржавую полушку не стану. Потому что ЦСКА победит без особого надрыва и двузначных счетов. Достаточно скромно, в пару-тройку шайб, но, конечно же, в основное время».
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