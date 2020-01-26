СКА — «Торпедо»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Санкт-Петербурге

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ СКА — «Торпедо».



Ставка: победа СКА с форой (–2.5) за 2.80.



«Настали времена, когда размежевание на лидеров и всех остальных достигло апогея. Удивляться тут нечему, лидеры раскатились, определились с составами, подстегнули всех своих больных, избавились от «балласта». В общем, подготовка к плей-офф выходит на завершающий этап, хоть до него ещё далековато. Остальные доживают регулярный чемпионат кто как может.



«Торпедо» тоже относится к тем, кто «как может», но даже в таком перманентом состоянии не позволяет питерским олигархам совсем уж глумиться над собой. Конечно, больше проигрывает, нежели выигрывает, но иногда даёт армейцам острастку, причём подчас даже в Питере.



Правда, в последнее время нижегородцы, встречаясь с питерцами, совсем загрустили. Скажем, два последних матча в регулярном сезоне закончили с общим счетом 1:10. И тут уже глагол «проиграли» не подходит, тут слово повесомее требуется. А если к этим двум матчам добавить ещё и «товарняк» с турнира имени Пучкова, где автозаводцы огребли ещё шесть голов, то картина выходит совсем негативная.



Думаю, в настоящий момент нижегородцам нет смысла рвать нервы, тем более что СКА, ещё вроде бы мечтающему догнать и обогнать столичных одноклубников, как раз смысл есть. Фигуры эти нынче несоизмеримы, плюс матч пройдёт там, где нижегородцам не слишком хорошо.



Итог: СКА победит, в основное время с приличным преимуществом в три-четыре шайбы».



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