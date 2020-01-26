«Рома» — «Лацио»: прогноз Георгия Черданцева на матч чемпионата Италии 26 января

Комментатор Георгий Черданцев сделал прогноз на матч чемпионата Италии «Рома» — «Лацио».



Ставка: ИТБ 1.5 мяча «Лацио» за 2.00.



«Игра на три результата, как видно из коэффициентов: П1 и П2 стоят больше 2. «Лацио» — формальные гости. Не думаю, что это сильно повлияет на развитие событий. На мой взгляд, «Лацио» — фаворит матча. Команда играет лучше и стабильнее оппонента. 11 побед подряд в Серии А — фантастический результат. И 14 матчей без поражений.



При этом у «Ромы» недавно было два поражения. «Лацио» стабильнее, интереснее и крепче, чем «Рома». Но дерби — дело непредсказуемое. Я бы исходил из того, что после сухого поражения «Лацио» в Кубке в середине недели от «Наполи», в выходные должны прийти голы.



Я ожидаю результативный матч, хотя совсем недавно «Рома» и «Лацио» сыграли вничью — 0:0. Но после поражений в Кубке и соседстве в турнирной таблице «Роме» нужно играть только на победу. Но и «Лацио» тоже нужна победа.



Надеюсь, я увижу суперигру. Между прочим, в этом дерби очень много жёлтых карточек, а чуть ли не через матч — удаление. Думаю, все эти события должны быть в большом количестве. Но так как мне нужно выбрать одну ставку, я бы остался на своём предположении и уповал на голы «Лацио». Поэтому беру ИТБ2 (1,5)».



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