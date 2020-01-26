«Лилль» — «ПСЖ»: прогноз Павла Занозина на матч чемпионата Франции 26 января

Известный комментатор Павел Занозин дал прогноз на матч чемпионата Франции «Лилль» — «ПСЖ».
Ставка: второй тайм результативнее первого за 2.05.
«Это будет очень классный матч. В прошлом сезоне именно в Лилле умудрилась команда, которая тогда ещё претендовала на Лигу чемпионов, выиграть у Парижа со счётом 5:1. Конечно, эта рана потихоньку заживает.
В этом сезоне Париж уже выиграл дома у «Лилля» со счётом 2:0. Я думаю, что в гостевом матче они тоже будут стараться играть по максимуму и стараться победить, несмотря на то что отрыв у него от второго места очень большой.
«Лилль» — это команда, которая может закрываться. Она может даже от сильных соперников довольно долго обороняться. Потом, правда, наступают проблемы.
Мне в этом матче нравится ставка на то, что Париж, если будет забивать достаточно много, то скорее будет это делать во втором тайме. Второй тайм больше первого — это мой прогноз, на который букмекеры предлагают коэффициент 2.05. По-моему, смотрится неплохо».
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