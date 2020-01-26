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Даниил Медведев — Стэн Вавринка: прогноз Павла Занозина на матч Australian Open — 2020

Даниил Медведев — Стэн Вавринка: прогноз Павла Занозина на матч Australian Open — 2020
Ставки / Прогнозы 0

Известный комментатор Павел Занозин сделал прогноз на матч Даниил МедведевСтэн Вавринка в четвертом круге Australian Open — 2020.

Cтавка: индивидуальный тотал Медведева больше 21.5 геймов за 1.92.

«Обсудим матч между россиянином Даниилом Медведевым и представителем Швейцарии Станисласом Вавринкой. Согласно букмекерским котировкам, россиянин является явным фаворитом. Однако точно не стоит недооценивать Вавринку. Это очень серьёзный и опытный соперник. В его послужном списке есть победы на турнирах «Большого шлема», чего пока ещё не успел сделать Даниил.

Тем не менее Медведев находится в лучшей форме. К тому же статистика личных встреч тоже говорит не в пользу швейцарца. Соперники встречались друг с другом дважды. Оба раза сильнее оказывался Даниил. Плюс ко всему на текущем чемпионате Австралии Даня пока проиграл лишь один сет, да и то ещё в первом круге.

Мне кажется, что благодаря опыту Вавринка точно сумеет оказать достойное сопротивление. Даже если он и проиграет, то не с разгромным счётом, а Даниилу придётся временами напрягаться. Поэтому предлагаю поставить на индивидуальный тотал Медведева больше 21.5 гейма».

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Даниил Медведев — Стэн Вавринка. Прогноз: россиянин выйдет в четвертьфинал AO
В каждом матче Медведев играет всё лучше и лучше.
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