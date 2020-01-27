«Трактор» — «Ак Барс»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Трактор» — «Ак Барс».



Ставка: победа «Ак Барса» минимум в 3 шайбы за 3.40.



«Похоже, «Трактор» наигрался – теперь уже под руководством Юрзинова-младшего. В принципе, особых надежд на плей-офф не было и раньше, причём давно. Поэтому для точного знания причин нынешнего опускания рук (или, если сказать грубее, «забивания болта») нужно знать внутренние течения в команде. Пока же снаружи видно, что челябинцы играть бросили, поскольку «горят» со страшной силой даже с вполне соизмеримым соперникам.



А «Ак Барс»-то совсем несоизмерим. Тут, конечно, вполне возможен «последний выдох господина Пэже». То есть близкая к судорожной попытка «Трактора» показать, что он ещё что-то собой ипредставляет. Но у казанцев в принципе достаточно сил и средств, чтобы всё это ликвидировать ещё в зародыше, не доводя дело до нервов в концовке.



В этом сезоне «Ак Барс» уже выиграл у челябинцев три матча из трёх. С общей разницей заброшенных и пропущенных шайб 14:4. Поэтому никаких особых предпосылок к тому, что не выиграет четвёртую, не просматривается даже в мощную оптику. «Трактор» будет бит на глазах собственным болельщиков, причём в основное время и уступив шайбы этак три-четыре», — сказал Лебедев.



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