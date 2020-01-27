«Борнмут» — «Арсенал»: прогноз Георгия Черданцева на матч Кубка Англии

Известный комментатор Георгий Черданцев сделал прогноз на матч Кубка Англии «Борнмут» — «Арсенал».



Ставка: «Борнмут» не проиграет за 1.95.



«Так как матч кубковый, то рассуждать о фаворитах – не лучший вариант (хотя понятно, фаворит – «Арсенал»).

Если обратить внимание на результаты «канониров», то их самый любимый исход в выездных матчах – ничья. Пять раз подряд команда делила очки на выезде, включая последнюю игру с «Челси», которую чудом удалось спасти.

После смены тренера к лучшему почти ничего не изменилось.



Единственный значимый фактор – это домашний стадион «Борнмута» и особое отношение в Англии к Кубку – сверхмотивация и особый настрой. Это возможность в отдельно взятом матче сделать нечто особенное. Взять три очка в чемпионате – это одно, а вот пройти «Арсенал» в Кубке – это уже совсем другой разговор.



Мотивация «Борнмута» должна быть запредельной. Против «Арсенала» этот клуб на своем поле играет неплохо.

Коэффициент на победу «Борнмута» очень высокий. Учитывая, что «Арсенал» далеко не на хорошем ходу, я бы рискнул поставить на то, что первая команда не проиграет», — сказал Черданцев.



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