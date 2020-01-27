Эшли Барти — Петра Квитова: прогноз Алексея Серякова на матч Australian Open 28 января

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч четвёртого круга Australian Open в женском одиночном разряде Эшли Барти — Петра Квитова.



Прогноз: третий сет за 2.73.



«Барти отдала на ТБШ два сета: один выцарапала Леся Цуренко в первом круге, второй забрала Элисон Риске в четвёртом. Однако в обоих случаях решающая партия оставалась за австралийкой без особых вопросов. А Полону Херцог и Елену Рыбакину она прошла на одной ноге, отдав каждой по пять геймов. Поединок с Риске, пожалуй, наиболее показателен.

Американка ничего не могла поделать с первой подачей соперницы, а вот на втором мяче регулярно доминировала. В результате Эшли выиграла лишь 26% розыгрышей после попадания второй подачей — цифры невероятно низкие. За счёт этого Элисон и смогла оформить четыре брейка. Правда, в решающий момент первая ракетка мира собралась и никаких шансов сопернице не оставила. Барти добавляет в стабильности, всё реже проваливается в ключевых эпизодах и нервных концовках. Но играть с ней определённой можно.



Вроде бы лобовую победу Петры за 2.17 вполне можно проверять, но напрягает статистика личных встреч. По ним у чешки преимущество — четыре победы при трёх поражениях. Беда лишь в том, что три последних матча остались именно за Барти. И все они проводились на харде.



Квитова обладает хорошей подачей и за счёт активного силового тенниса крайне опасна в моменты, когда ловит кураж и находит ритм. Но со стабильностью в последнее время дела обстоят не лучшим образом. Достаточно вспомнить битву с Кис в Брисбене, где после лёгкого успеха в первом сете восьмая ракетка мира развалилась и уступила практически без борьбы.



На наш взгляд, лучше взять третий сет за 2.73. Логика простая: Петра хороша, но в интенсивных матчах редко обходится без спадов. За три последних года соперницы встретились шесть раз, в четырёх случаях дело доходило до решающей партии. При этом коэффициент приближается к тройке. Сомнительно».