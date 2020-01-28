«Тенерифе» – «Атлетик»: прогноз Жорди Гратакоса на матч Кубка Испании

Испанский футбольный менеджер, эксперт «Матч ТВ», обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 1/8 финала Кубка Испании сезона-2019/2020 «Тенерифе» – «Атлетик Бильбао».
Ставка: победа «Атлетика» ровно в один мяч за 3.85.
«Баски очень хорошо выступают в Кубках и часто доходят до решающих стадий. В чемпионате «Атлетик» располагается довольно высоко, они имеют все шансы сыграть в Лиге Европы. Клуб из Бильбао способен преуспеть как в Ла Лиге, так и в Кубке Испании.
«Тенерифе» идёт 18-м в Сегунде и рискует вылететь в дивизион ниже. Играть во втором или третьем испанском дивизионе – большая разница, поэтому хозяевам нужно сконцентрироваться на внутреннем чемпионате.
Просто для «Бильбао» всё равно не будет. К «Тенерифе» не часто приезжают такие именитые команды, они будут буквально грызть поле, чтобы порадовать своих болельщиков и показать себя. Если «Атлетик» выпустит состав, приближенный к основе, то у них неплохие шансы победить», — сказал Гратакос.
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