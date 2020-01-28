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Гарбинье Мугуруса — Анастасия Павлюченкова: прогноз «Чемпионата» на матч Australian Open

Гарбинье Мугуруса — Анастасия Павлюченкова: прогноз «Чемпионата» на матч Australian Open
Ставки / Прогнозы 0

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч четвертьфинала Australian Open в женском одиночном разряде Гарбинье МугурусаАнастасия Павлюченкова.

Прогноз: победа Павлюченковой за 2.68.

«Букмекеры считают испанку явным фаворитом, хотя не всё так просто. Она действительно великолепно смотрелась в двух предыдущих матчах, но говорить о какой-то стабильности в последние месяцы не приходится. Если Павлюченкова обойдётся без потерь концентрации, как было накануне, то вполне может зацепиться.

По личным встречам у Гарбинье существенное преимущество (4-1), вот только на харде они не встречались аж с 2016 года. Потому переоценивать значимость статистики не стоит. Есть аргумент посерьёзнее: нынешний тренер Анастасии (Сэм Сьюмик) в прошлом работал с Мугурусой.

Раз так, он должен прекрасно знать её слабости, что может обеспечить россиянке пару сюрпризов и домашних заготовок. На наш взгляд, коэффициент 2.68 на П2 — это перебор. Шансы экс первой ракетки мира действительно чуть выше, но не более того. Потому сыграем от аутсайдера.

Вариант попроще — Павлюченкова выиграет как минимум один сет за 1.67. Чуть смелее — тотал больше 21.5 гейма за 1.91. Анастасия умеет подавать, так что огромного количества брейков быть не должно. Ну а мы сыграем по коэффициенту и рискнём проверить П2 за 2.68».

Гарбинье Мугуруса — Анастасия Павлюченкова. Прогноз: букмекеры недооценивают россиянку
Нынешний тренер Павлюченковой прежде работал с Мугурусой и знает все её слабые стороны.
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