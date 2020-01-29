Рафаэль Надаль — Доминик Тим: прогноз «Чемпионата» на матч четвертьфинала Australian Open

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на четвертьфинальный матч Australian Open в мужском одиночном разряде Рафаэль Надаль — Доминик Тим.



Прогноз: тотал больше 3.5 сета за 1.69.



«Тим добавляет по ходу турнира и вполне способен навязать борьбу. В стартовых раундах он выглядел не лучшим образом: у Адриана Маннарино было семь брейк-пойнтов, а Алекс Болт даже вёл 2:1 по сетам. Австрийцу пришлось включаться на полную мощность, после чего всё и закончилось. В двух оставшихся партиях австралиец разжился лишь тремя геймами. Дальше была уверенная победа над крепким Тэйлором Фритцем в четырёх сетах (вновь проиграл тай-брейк) и разгром Гаэля Монфиса.



Француз ужасающе выглядел на приёме и ничего не мог поделать с техничным Тимом на задней линии. Ноль брейк-пойнтов и всего 10 взятых геймов — всё было кончено менее чем за два часа. В этом и кроется основное преимущество аутсайдера: он начал свой поединок на шесть часов раньше и управился за 110 минут, а Рафа возился с Кирьосом ровно в два раза больше.



Судя по всему, затяжных розыгрышей будет предостаточно и бегать придётся много. Раз так, в поздних партиях на фоне усталости испанец может дрогнуть. Определённые предпосылки для сенсации имеются, но тут всё будет зависеть от крепости нервов. Повторимся: Надаль выиграл все три тай-брейка в Мельбурне, а Тим отдал два из двух.



В остальном шансы у австрийца наверняка будут. Сил у него должно быть достаточно, с техникой и движением тоже полный порядок. Возьмём тотал больше 3.5 сета за нестыдный коэффициент 1.69. Вариант посмелее — победа Надаля + тотал больше 40.5 гейма за 3.40. Чемпионский характер должен помочь в ключевых розыгрышах».

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