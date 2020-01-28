Рафаэль Надаль — Доминик Тим. Прогноз: Король и Принц грунта выдадут королевский матч

Любопытный факт: соперники встречались 13 раз, но лишь один из них — на харде.

В четвертьфинальном матче Australian Open в мужском одиночном разряде 29 января Рафаэль Надаль (Испания) сыграет с Домиником Тимом (Австрия). Прогноз на матч от букмекерских контор однозначен — предпочтение отдано Надалю. В ставках на матч Рафаэль Надаль — Доминик Тим испанский спортсмен котируется с коэффициентом 1.35. Победу Тима букмекеры оценивают коэффициентом 3.44.

Коэффициенты букмекеров на матч Рафаэль Надаль — Доминик Тим

Букмекеры уверены, что матч Australian Open Рафаэль Надаль — Доминик Тим получится затяжным. Тотал больше 38.5 гейма идёт с коэффициентом 1.91, тотал меньше 38.5 гейма доступен в букмекерских конторах за коэффициент 1.95. Если Надаль победит в трёх сетах, сыграет коэффициент 2.75.

Прогноз и анализ матча Рафаэль Надаль — Доминик Тим (28.01.2020)

Жребий слеп, но иногда он умеет творить красоту. В четвертьфинале Australian Open сойдутся Король грунта и Принц грунта — нечто особенное в этом определённо есть. Историю личных встреч можно смело отметать. Надаль выиграл девять матчей из 13, но есть проблема.

12 из них состоялись на глине, а на хардовом покрытии соперники пересеклись лишь однажды. Было это не так давно, в четвертьфинале US Open-2018. Тим, уже тогда входивший в топ-10, заставил фаворита изрядно попотеть. Повесил ему «баранку» в первом сете, а затем здорово выдерживал напор и бился до последнего.

Испанец в итоге всё же взял верх, но оставил много сил (0:6, 6:4, 7:5, 6:7, 7:6) и не смог доиграть полуфинал с Хуаном-Мартином дель Потро. Аргентинец забрал две партии, после чего Рафа отказался продолжать борьбу. И вот пришло время для второй битвы с австрийцем на харде.

С тех пор Доминик стал ещё лучше, а Надаль успел вернуть себе звание первой ракетки мира. На пути к четвертьфиналу Рафаэль проиграл лишь один сет — в четвёртом круге кража со взломом удалась Нику Кирьосу, подобраться к подаче которого непросто даже лучшим теннисистам мира.

Австралиец забрал вторую партию и в целом выглядел достойно, но в ключевые моменты фаворит добавлял и брал верх. Испанец провёл в Мельбурне три тай-брейка и оказался лучше в каждом из них, а в четвёртом сете против Кирьоса сохранил самообладание после провального 10-го гейма.

С такой концентрацией подобрать к нему ключи будет невероятно сложно. Однако Тим добавляет по ходу турнира и вполне способен навязать борьбу. В стартовых раундах он выглядел не лучшим образом: у Адриана Маннарино было семь брейк-пойнтов, а Алекс Болт даже вёл 2-1 по сетам.

Австрийцу пришлось включаться на полную мощность, после чего всё и закончилось. В двух оставшихся партиях австралиец разжился лишь тремя геймами. Дальше была уверенная победа над крепким Тэйлором Фритцем в четырёх сетах (вновь проиграл тай-брейк) и разгром Гаэля Монфиса.

Француз ужасающе выглядел на приёме и ничего не мог поделать с техничным Тимом на задней линии. Ноль брейк-пойнтов и всего десять взятых геймов — всё было кончено менее чем за два часа. В этом и кроется основное преимущество аутсайдера: он начал свой поединок на шесть часов раньше и управился за 110 минут, а Рафа возился с Кирьосом ровно в два раза больше.

Судя по всему, затяжных розыгрышей будет предостаточно и бегать придётся много. Раз так, в поздних партиях на фоне усталости испанец может дрогнуть. Определённые предпосылки для сенсации имеются, но тут всё будет зависеть от крепости нервов. Повторимся: Надаль выиграл все три тай-брейка в Мельбурне, а Тим отдал два из двух.

В остальном шансы у австрийца наверняка будут. Сил у него должно быть достаточно, с техникой и движением тоже полный порядок. Возьмём тотал больше 3.5 сета за нестыдный коэффициент 1.69. Вариант посмелее — победа Надаля + тотал больше 40.5 гейма за 3.40. Чемпионский характер должен помочь в ключевых розыгрышах.

Прогноз и ставки на матч Рафаэль Надаль — Доминик Тим

Тим набрал хороший ход: в предыдущем раунде он за 110 минут собрал чемоданы Гаэлю Монфису. Надаль бился с Ником Кирьосом в два раза дольше, да и его матч начался на шесть часов позже. В связи с этим логично предположить, что техничный австриец навяжет фавориту борьбу и украдёт как минимум одну партию.

Ставка: тотал больше 3.5 сета за 1.69.