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Рафаэль Надаль — Доминик Тим, 28 января, прогноз на матч Australian Open

Рафаэль Надаль — Доминик Тим. Прогноз
Алексей Серяков
Рафаэль Надаль — Доминик Тим. Прогноз: Король и Принц грунта выдадут королевский матч
Любопытный факт: соперники встречались 13 раз, но лишь один из них — на харде.
Ставки / Прогнозы 0

В четвертьфинальном матче Australian Open в мужском одиночном разряде 29 января Рафаэль Надаль (Испания) сыграет с Домиником Тимом (Австрия). Прогноз на матч от букмекерских контор однозначен — предпочтение отдано Надалю. В ставках на матч Рафаэль НадальДоминик Тим испанский спортсмен котируется с коэффициентом 1.35. Победу Тима букмекеры оценивают коэффициентом 3.44.

Коэффициенты букмекеров на матч Рафаэль НадальДоминик Тим

Букмекеры уверены, что матч Australian Open Рафаэль НадальДоминик Тим получится затяжным. Тотал больше 38.5 гейма идёт с коэффициентом 1.91, тотал меньше 38.5 гейма доступен в букмекерских конторах за коэффициент 1.95. Если Надаль победит в трёх сетах, сыграет коэффициент 2.75.

Прогноз и анализ матча Рафаэль Надаль — Доминик Тим (28.01.2020)

Australian Open (м). 1/4 финала
29 января 2020, среда. 11:30 МСК
Рафаэль Надаль
1
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
Не начался
1 2 3 4 5
             
  		       
  		       
             
Доминик Тим
5
Австрия
Доминик Тим
Д. Тим

Жребий слеп, но иногда он умеет творить красоту. В четвертьфинале Australian Open сойдутся Король грунта и Принц грунта — нечто особенное в этом определённо есть. Историю личных встреч можно смело отметать. Надаль выиграл девять матчей из 13, но есть проблема.

12 из них состоялись на глине, а на хардовом покрытии соперники пересеклись лишь однажды. Было это не так давно, в четвертьфинале US Open-2018. Тим, уже тогда входивший в топ-10, заставил фаворита изрядно попотеть. Повесил ему «баранку» в первом сете, а затем здорово выдерживал напор и бился до последнего.

Испанец в итоге всё же взял верх, но оставил много сил (0:6, 6:4, 7:5, 6:7, 7:6) и не смог доиграть полуфинал с Хуаном-Мартином дель Потро. Аргентинец забрал две партии, после чего Рафа отказался продолжать борьбу. И вот пришло время для второй битвы с австрийцем на харде.

С тех пор Доминик стал ещё лучше, а Надаль успел вернуть себе звание первой ракетки мира. На пути к четвертьфиналу Рафаэль проиграл лишь один сет — в четвёртом круге кража со взломом удалась Нику Кирьосу, подобраться к подаче которого непросто даже лучшим теннисистам мира.

Австралиец забрал вторую партию и в целом выглядел достойно, но в ключевые моменты фаворит добавлял и брал верх. Испанец провёл в Мельбурне три тай-брейка и оказался лучше в каждом из них, а в четвёртом сете против Кирьоса сохранил самообладание после провального 10-го гейма.

С такой концентрацией подобрать к нему ключи будет невероятно сложно. Однако Тим добавляет по ходу турнира и вполне способен навязать борьбу. В стартовых раундах он выглядел не лучшим образом: у Адриана Маннарино было семь брейк-пойнтов, а Алекс Болт даже вёл 2-1 по сетам.

Австрийцу пришлось включаться на полную мощность, после чего всё и закончилось. В двух оставшихся партиях австралиец разжился лишь тремя геймами. Дальше была уверенная победа над крепким Тэйлором Фритцем в четырёх сетах (вновь проиграл тай-брейк) и разгром Гаэля Монфиса.

Француз ужасающе выглядел на приёме и ничего не мог поделать с техничным Тимом на задней линии. Ноль брейк-пойнтов и всего десять взятых геймов — всё было кончено менее чем за два часа. В этом и кроется основное преимущество аутсайдера: он начал свой поединок на шесть часов раньше и управился за 110 минут, а Рафа возился с Кирьосом ровно в два раза больше.

Судя по всему, затяжных розыгрышей будет предостаточно и бегать придётся много. Раз так, в поздних партиях на фоне усталости испанец может дрогнуть. Определённые предпосылки для сенсации имеются, но тут всё будет зависеть от крепости нервов. Повторимся: Надаль выиграл все три тай-брейка в Мельбурне, а Тим отдал два из двух.

В остальном шансы у австрийца наверняка будут. Сил у него должно быть достаточно, с техникой и движением тоже полный порядок. Возьмём тотал больше 3.5 сета за нестыдный коэффициент 1.69. Вариант посмелее — победа Надаля + тотал больше 40.5 гейма за 3.40. Чемпионский характер должен помочь в ключевых розыгрышах.

Прогноз и ставки на матч Рафаэль Надаль — Доминик Тим

Тим набрал хороший ход: в предыдущем раунде он за 110 минут собрал чемоданы Гаэлю Монфису. Надаль бился с Ником Кирьосом в два раза дольше, да и его матч начался на шесть часов позже. В связи с этим логично предположить, что техничный австриец навяжет фавориту борьбу и украдёт как минимум одну партию.

Ставка: тотал больше 3.5 сета за 1.69.

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