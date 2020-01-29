«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Дениса Казанского на матч Кубка лиги

Комментатор английского и российского футбола на спортивных каналах «НТВ-Плюс» и «Матч ТВ» Денис Казанский дал прогноз на ответный матч 1/2 финала Кубка лиги «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед».



Ставка: обе забьют и минимум 3 мяча в матче за 2.03.



«Манчестерское дерби на повестке дня. Первый матч был катастрофой для Сульшера – 0:3 в первом тайме, потом гол не совсем здорового Рашфорда – уже тогда было понятно, что у него серьёзные проблемы. Теперь надо привыкать жить без Маркуса.



«Манчестер Сити» смотрится хорошо, команда парит, мы видим это в каждом соревновании. Я бы не обманывался результатом игры «МЮ» с «Транмером» — всё-таки это другая лига и смотреть на эти 6:0 точно не стоит.



«Сити» здесь явный фаворит, я бы обратил внимание на то, что обе забивают в матчах между этими командами абсолютно регулярно – в 4 из 5 последних дерби. К тому же мы привыкли, что «Сити» пропускает, а «Юнайтед» в гостях выглядит не очень, мягко говоря. Рисуется прозрачная история – обе забьют и тотал больше 2.5. Я думаю, что в Манчестере будет настоящее развлечение – «Юнайтед» в обороне шаткий, а «Сити» не кремень. Но в атаке «Сити» блистает, а у «МЮ» может залететь со стандарта, поэтому обе забьют и тотал больше», — сказал Казанский.



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