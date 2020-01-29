«Витязь» — «Ак Барс»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Витязь» — «Ак Барс».



Ставка: победа «Ак Барса» минимум в 2 шайбы за 2.50.



«Вы не поверите, но вот уже два сезона «Витязь» делает с «Ак Барсом» всё, что захочет. Причём как в Подмосковье, так и в Казани, и в Казани даже ещё чаще, чем в Подмосковье. «Большие татары» докатились до того, что про их последнюю победу над «Витязем» можно говорить как про революцию – в ноябре 17-го года. Слава богу, что не 1917-го, а 2017-го, но на дворе уже 2020-й, и «Ак Барс» уже забыл, как обыгрывать несчастный «Витязь», проиграв ему четыре последних матча из пяти.



Но на этот раз «Витязю», похоже, счастья не видать. И не видать потому, что Дмитрий Квартальнов доведёт до своих бойцов все вышенаписанное в ещё более издевательском и даже глумливом виде. Поверьте, делает это Квадрат отлично ещё с той поры, когда сам завершал игровую карьеру в столице солнечного Татарстана. Отдавать лидерство в Восточной конференции, да ещё таким извращённым способом, «Ак Барс» не собирается, поэтому раскатает «витязей» в блин и даже не спросит, как их зовут.



В общем, записывайте: победа гостей, в основное время, с преимуществом не менее как в две шайбы. Золотых гор за такую ставку от ФОНБЕТ не ждите, но мелочи на дорогу он отсыпет», — сказал Лебедев.



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