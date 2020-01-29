«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Отара Кушанашвили на матч Кубка лиги

Известный шоумен Отар Кушанашвили дал прогноз на матч Кубка английской лиги «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед».



Ставка: победа «Манчестер Сити» минимум в 2 мяча за 1.92.



«Я думал, как не обидеть поклонников “Манчестер Юнайтед”. Но как ещё рассуждать о команде, которая идёт ко дну? Сколько можно упражняться в остроумии, блистая артистизмом, в адрес норвежца? Ему и так достаётся. Ведь мои ученики из британской прессы уже надавали ему подзатыльников. Ну не играют его футболисты!



В прошлый раз я думал, что “Челси” и “Арсенал” выдадут зрелищный матч, но вы его видели? В этот момент я снимал программу “Естественный отбор”. Если бы они хотя бы пытались играть так, как я снимаю программу “Естественный отбор”, отдавая всего себя жителям Ташкента, тогда был бы и результат. 2:2 — вы смеётесь? Это же английская лига, где каждый тур ждёшь фестиваля. Ожидаешь, что эти люди, которые превознесены в стратосферу, покажут спектакль. Но вы видели этот матч?



Теперь мне нужно спрогнозировать матч между “Манчестер Сити” и” Манчестер Юнайтед”. Дело не в Гвардиоле. Дело в том, что Отар Кушанавили — лучший ведущий всех федеральных каналов. И даже если “Манчестер Сити” будут бегать спинами вперёд, они всё равно будут лучше, чем “Манчестер Юнайтед”. Тем более “МЮ” ещё и проведёт эту игру на выезде. Но если “Челси” не оправдал моих ожиданий, то “горожане” сыграют у себя восхитительно. В команде Сульшера средняя линия работает хуже, чем хор Турецкого исполняет песню на 9 мая. А там ещё и непонятно, сыграет ли Рашфорд. Если он ещё не вернулся, то там вообще выходить некому и не будет даже имитации атаки. Я ставлю на победу “Манчестер Сити” с разницей в два мяча», — сказал Кушанашвили.



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