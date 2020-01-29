Эшли Барти – София Кенин: прогноз Анны Чакветадзе на матч 1/2 финала Australian Open

Экс пятая ракетка мира комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Эшли Барти – София Кенин в полуфинале Australian Open 2020.



Ставка: победа Кенин с форой (+4) гейма за 1.84.



«София Кенин пока что проводит турнир жизни, никогда раньше она не играла в полуфиналах турнира «Большого шлема». Могло так сложиться на «Ролан Гаррос», но после победы над Сереной Уильямс американка проиграла как раз Эшли Барти.



Счёт по личным встречам — 4:1 в пользу австралийки. Но на харде — 1:1. В Торонто в прошлом году победила Кенин, в Ухани — Барти. Кенин по характеру боец. Даже если у неё что-то не идёт, она старается биться до конца. Особенно ей нравится играть с топ-теннисистками: она не боится, играет в свой теннис. Всегда эмоциональна, заводит себя. И то, что трибуны будут болеть за Барти, скорее, даже поможет Кенин.



Барти говорит, что не думает о давлении из-за того, что играет дома и является фаворитом. Возможно, это и правда. Но сейчас уже полуфинал, и она должна задуматься, что титул уже совсем рядом. Кенин же впервые на такой стадии. Ей терять абсолютно нечего.



Мне кажется, поборется София и выиграет с форой +4 гейма».



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Эшли Барти — Софья Кенин. Прогноз: уроженка Москвы не доберётся до финала Australian Open Американка прогрессирует, но Барти на данный момент просто выше классом.