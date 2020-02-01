«РБ Лейпциг» — «Боруссия» М: прогноз Алексея Андронова на матч чемпионата Германии

Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «РБ Лейпциг» — «Боруссия» Мёнхенгладбах в 20-м туре немецкой Бундеслиги сезона-2019/2020.



Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 1.71.



«Обе команды среди лидеров, «РБ Лейпциг» и вовсе возглавляет турнирную таблицу. Мне кажется, обеим командам матч важен эмоционально. Сейчас идёт серия матчей лидеров, где каждый хочет подтвердить свой статус.



Букмекеры считают явным фаворитом «РБ Лейпциг». Это оправданно, учитывая, что «Боруссия» проводит сезон достаточно сумбурно. Но, мне кажется, в этом матче будет борьба. «Боруссия» едет точно не защищать счет 0:0, да и «Лейпциг» — команда, которая дает играть сопернику. Полагаю, нужно абстрагироваться от результата и ждать забитых мячей. Хорошая ставка на этот матч — обе забьют и тотал больше 2.5 мяча».