«Майнц» — «Бавария»: прогноз Сергея Кривохарченко на матч немецкой Бундеслиги

Популярный комментатор Сергей Кривохарченко сделал прогноз на матч «Майнц» — «Бавария» в 20-м туре немецкой Бундеслиги сезона-2019/2020.



Ставка: победа «Баварии» с форой (–2) за 1.86.



«Майнц» выглядел очень прилично в матчах первого круга. Старался в атаку, от себя. В строй вернулся Матета. Но первые матчи второго круга сложились не очень удачно. Поражение от Мёнхенгладбаха (1:3) и «Фрайбурга» (1:2). А тут в гости приезжает мюнхенская «Бавария», которая разогналась так, что не дай бог никому с ними встретиться прямо сейчас.



Даже несмотря на кадровые проблемы в обороне, присоединившегося к команде Одриосола, в предыдущем туре он не помог, но «Бавария» на выезде разнесла «Герту» (4:0) и «Шальке» (5:0). «Бавария» реализовывала моменты, но не все. Если бы реализовала все, мог быть двухзначный счёт.



«Бавария» здорово прессингует, играет так, как хочет Ханс-Дитер Флик, и это очень нравится болельщикам, руководству и футболистам. Постоянное доминирование на поле, встречный прессинг, возврат мяча, снова и снова опасные атаки. Постепенно возвращаются в строй травмированные, и это важно, ведь у Флика всё больше и больше вариантов, в том числе в атаке.



По-моему, «Бавария» — очевидный фаворит в матче с «Майнцем». «Майнцу» будет очень тяжело. Сложно поверить, что в этом матче «Майнц» сможет удивить, отобрав у мюнхенской «Баварии» хотя бы два очка. Думаю, нужно прикидывать различные варианты победы «Баварии», выбирать победу крупную или с большим общим тоталом. Предлагаю аккуратную ставку: победа гостей с форой (–2) с коэффициентом 1.86. Мне кажется, «Бавария» выиграет крупнее, чем в два мяча, но можно и подстраховаться».