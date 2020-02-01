«Реал» — «Атлетико»: прогноз Отара Кушанашвили на мадридское дерби в чемпионате Испании

Известный шоумен Отар Кушанашвили дал прогноз на матч чемпионата Испании «Реал» — «Атлетико».
Ставка: ничья за 3.54.
«Два харизматика сразятся — любимый миллионами француз алжирского происхождения и парень, которому однажды показали то же, что показал ему неделю назад парень из “Атлетико”.
Каким может быть прогноз на этот матч? Два выдающихся и сильных клуба, и это никто не оспаривает. Но много непонятного в этом сезоне происходит, особенно с начала нового года. К тому же “Реал Мадрид” играет в более симпатичный и качественный футбол на данный момент, нежели “Атлетико”.
“Атлетико” сейчас оправдывается перестройкой: после ухода титанов идёт продажа и приход новых подающих надежды поклонников Beyonce. Пока идёт перестройка, не могу наметить рисунок игры в голове. Мне кажется, будет ничья. “Реал” намного сильнее. А “Атлетико” в предпоследнем матче проиграл, а последний сыграл вничью — 0:0. Ну разве это можно назвать результатом? Но именно в таком матче, в дерби, они соберутся. Ничья будет, и, мне кажется, довольно результативная».
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