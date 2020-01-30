Доминик Тим — Александр Зверев: прогноз Павла Занозина на матч полуфинала Australian Open

Известный комментатор Павел Занозин сделал прогноз на матч Доминик Тим — Александр Зверев в полуфинале Australian Open — 2020.

Cтавка: победа Тима с форой (–3.5) за 1.88.



«В полуфинальной стадии между собой сразятся австриец Доминик Тим и представитель Германии Александр Зверев. Мне кажется, что победитель этого противостояния будет андердогом в финальном поединке и не сумеет выиграть титул. Дело в том, что в финале победителя этой пары будет ждать сам Новак Джокович. Победить действующего чемпиона крайне сложно.



Зверев, конечно, большой молодец, Немецкий теннисист наконец прошёл реально далеко на важном турнире и показал отличную игру в противостоянии со Станисласом Вавринкой. Только вот Тим в четвертьфинале выбил самого Рафаэля Надаля.



Думаю, что фаворитом вполне можно считать Доминика Тима. Об этом говорят и букмекерские котировки, склоняющиеся в пользу австрийца. Александр Зверев впервые в карьере вышел в полуфинал турнира «Большого шлема». Как видим, у него нет опыта, подобного тому, которым располагает его соперник. Исходя из этого, советую поставить на победу Тима с форой (–3.5) за коэффициент 1.88».



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