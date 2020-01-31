«Адмирал» — «Салават Юлаев»: прогноз Владимира Вуйтека на матч КХЛ

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» — «Салават Юлаев».



Ставка: «Адмирал» не проиграет за 1.75.



«Салават Юлаев» меня разочаровал в последних матчах, дважды проиграв «Амуру». В игре против «Адмирала», я считаю, уфимцы не смогут сильно прибавить и победить в основное время. «Адмирал» в этом сезоне — это крепкая команда, которая продолжает вести борьбу за попадание в плей-офф, поэтому в этом матче для меня фавориты — хозяева площадки.



Правда, «Адмирал» не очень удачно играет в последних матчах, смог обыграть только рижское «Динамо», но, с другой стороны, Уфа также сейчас не впечатляет и теряет очень много очков там, где от неё ждут побед. Домашняя площадка сыграет свою роль, и с помощью этого фактора «Адмирал» наберёт как минимум одно очко и приблизит себя к плей-офф. Тем более «Адмирал» сильнее, чем прошлый соперник «Салавата», «Амур», да и мотивации у него намного больше. Также эта игра станет третьей для «Салавата» на Дальнем Востоке, и у уфимцев будет не лучшее физическое состояние, так что им будет очень тяжело.



Матч получится очень напряжённым, потому что обеим командам нужны очки, и они сыграют как можно надёжнее в обороне. Я думаю, команды в сумме забросят не больше четырёх шайб», — сказал Вуйтек.



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