«Герта» — «Шальке»: прогноз Сергея Кривохарченко на встречу Бундеслиги

Известный комментатор Сергей Кривохарченко дал прогноз на встречу Бундеслиги «Герта» — «Шальке».



Ставка: 2-й тайм результативнее за 2.09.



«Эта игра сложная для прогнозирования. Эти команды объединяет то, что они в начале второго круга встречались с мюнхенской «Баварией» и обе крупно проиграли. Но «Бавария» в начале второго круга стоит несколько особняком, команда Флика заиграла в совершенно феноменальной манере и показала замечательный футбол. Вопрос заключается лишь в том, как долго «Бавария» сумеет поддерживать такую форму.



«Шальке» — это команда, которая совершенно не зря претендует на попадание и возвращение в Лигу чемпионов. При этом, играя на выезде, «Шальке» не кажется мне очевидным фаворитом. «Герта» при Клинсмане — рациональная и ушлая команда с плотной обороной и быстрыми контратаками. Есть Дэви Зельке, Дилросун. Новички в «Герте» пока не появляются, она покупают игроков с прицелом на следующий сезон.



«Герта» сейчас занимается двумя вопросами одновременно: сохранение первого места в Бундеслиге и куда она потратит десятки миллионов от инвестора. Текущие задачи важнее всего.



Я думаю, что матч «Герта» — «Шальке» может получиться скучным по немецким меркам, особенно поначалу. «Герта» в принципе играет сейчас рационально, а «Шальке» на выезде вряд ли будет сильно рисковать, хотя понятно, что команда Вагнера постарается увезти три очка. Сейчас «Шальке» сильнее, но рисковать поначалу, я думаю, эта команда не будет. И «Герта» будет играть сдержанно. Первый тайм может получиться скудным на опасные моменты.



Очевидного фаворита нет. Может быть забито мало мячей, но тотал меньше 2,5 я бы не стал ставить, мало ли как может повернуться. Я предложил бы вам поставить на то, что второй тайм получится результативнее первого. После года команды начнут раскрываться, игроки будут уставать, начнутся замены. После перерыва, как мне кажется, будет забито больше мячей», — сказал Кривохарченко.



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