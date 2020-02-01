«Ньюкасл Юнайтед» — «Норвич»: прогноз Ильи Казакова на матч английской Премьер-лиги
Известный футбольный комментатор и телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 25-го тура АПЛ сезона-2019/20 «Ньюкасл Юнайтед» — «Норвич Сити», который состоится 1 февраля. Начало — в 18:00 мск.
Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.85, «Норвич» не забьёт за 1.75, победа «Ньюкасла» за 2.30.
«Матч АПЛ «Ньюкасла» с «Норвичем», на мой взгляд, точно окажется низовым. Обе команды слабо выглядят в этом сезоне. В шести последних матчах они и вовсе одержали всего по одной победе.
«Ньюкасл», традиционно, успешно играет дома с «Норвичем», всегда побеждает. Думаю, что он должен выиграть и на этот раз. Мне кажется, матч этот будет низовым. Поставил бы и на то, что «Норвич» не забьёт, а «Ньюкасл» выиграет».
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