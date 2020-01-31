«Милуоки» — «Денвер»: прогноз Владимира Гомельского на матч НБА

Известный в прошлом советский баскетболист и тренер, а ныне телекомментатор Владимир Гомельский дал прогноз на матч регулярного чемпионата НБА сезона-2019/2020 «Милуоки» — «Денвер».
Ставка: победа «Милуоки» с форой (-11) за 2.18.
«Милуоки» находится на первом месте на Востоке, 41 победа и 6 поражений. Средняя разница забитых и пропущенных — 120,0:107,8. Последние 10 игр — 9:1. Дома 22:2. Лидер «Милуоки» Яннис Адетокумбо долечивает травму и вряд ли выйдет на площадку в этом важном матче.
В предыдущей игре против «Вашингтона» (151:131) стартовый состав был таким: разыгрывающий Эрик Бледсоу, атакующий защитник Уэсли Мэттьюз, лёгкий форвард Крис Миддлтон, мощный форвард Эрсан Ильясова, центровой Брук Лопес.
В ротации участвовали ещё шесть человек: разыгрывающие Донте Дивинченцо и Пэт Коннотон (оба сыграли очень продуктивно), атакующий защитник Джордж Хилл (явно ещё не полностью восстановился после болезни), снайпер Кайл Корвер на месте лёгкого форварда, мощный форвард Драган Бендер и центровой Робин Лопес. Универсал Стерлинг Браун и мощный форвард Ди Джей Уилсон на поле не выходили. Команда тренера Майка Буденхольцера является самой результативной в Лиге, занимает первое место по подборам (51,6 за матч), пятое место по ассистам (26,1 за матч) и восьмое место по защите.
«Денвер» находится на втором месте на Западе, 33 победы и 15 поражений. Средняя разница за игру — 109,1:105,9 = +3,2. Последние 10 игр — 7:3, в гостях 14:9. В команде тренера Майкла Мэлоуна есть чувствительные потери. Травмированы сразу три игрока стартового состава: разыгрывающий Джамал Мюррей, мощный форвард Пол Миллсэп и атакующий защитник Гэри Харрис.
Кроме них не играет и второй центровой Мэйсон Пламли. В предыдущей игре в старте выходили: разыгрывающий Монте Моррис, атакующий защитник Уилл Бартон, лёгкий форвард Торри Крэйг, мощный форвард Джереми Грант и центровой Никола Йокич.
В этом составе есть положительный момент: Грант и Крэйг меняются местами — в защите Крэйг опекает более мощного форварда соперников, а Грант того, кто играет в поле. А в атаке роли меняются. В ротации есть проблема, которая заключается в том, что Морриса некому менять. Единственный оставшийся в строю защитник Малик Бизли не справляется с ролью первого номера. Точно так же нет замены и Йокичу. Не доверяет тренер Мэлоун испанцу Хуанчо Эрнангомесу. Так что нападающие Пи Джей Дозьер, Джаррет Вандербильт или Майкл Портер вынуждены отрезками играть на позиции центрового. Победа «Милуоки» с преимуществом более 11 очков», — сказал Гомельский.
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