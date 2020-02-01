«Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон»: прогноз Романа Гутцайта на матч 25-го тура АПЛ

Известный комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч 25-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон».



Ставка: тотал больше 1 мяча в первом тайме за 2.11.



«В матчах «Манчестер Юнайтед» с «Вулверхэмптоном» напрашивается низ. «Вулверхэмптон» — очень организованная команда, а «Ман Юнайтед» слаб в оппозиционном нападении.



Если брать первый тайм, думаю, ситуация может немного отличаться. «Вулверхэмптон» в хорошей форме, команда набрала нужный тонус, всё у них хорошо. Подопечные Нуну Эшпириту Санту будут контратаковать. «Манчестер» припёрт к стенке после нескольких проигрышей. Да, была победа в матче с «Сити» в Кубке, но всё-равно вылетели, и финала Кубка лиги команде Уле Гуннара Сульшера не видать в этом сезоне.



Думаю, Сульшер прекрасно понимает: нужно что-то показать болельщикам, руководству, а самое главное — своим футболистам, чтобы обозначить, что жизнь в «Манчестере» по-прежнему бьёт ключом.



Думаю, можно с очень неплохим коэффициентом больше двойки попробовать сыграть ставку «в первом тайме будет больше одного гола». Мне кажется, команды вполне могут справиться. Матч вечерний. «Манчестер» должен начать игру интенсивно. Если полезет вперёд, то, вполне возможно, получит несколько очень опасных контратак «Вулверхэмптона».