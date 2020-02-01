«Реал Мадрид» — «Атлетико Мадрид»: прогноз Жорди Гратакоса на матч чемпионата Испании

Испанский футбольный менеджер, обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 22-го тура Примеры сезона-2019/2020 «Реал Мадрид» – «Атлетико Мадрид».
Ставка: ничья за 3.55.
«Мадридское дерби всегда будет матчем вне таблицы. «Атлетико» потерял много очков в последних встречах, многие связывают такой спад с отсутствием лидера. Гризманн ушёл, его сменщик Жоау Феликс пока не до конца адаптировался в новой команде, нет Диего Косты, а Мората не оправдывает надежд.
«Реал» — на первом месте, отрыв от «Барсы» составляет уже три очка. Думаю, задачей номер один на этот сезон является победа именно в чемпионате, ведь за последние десять лет Ла Лига покорялась им намного меньше раз, чем сине-гранатовым.
Футболисты «Реала» пребывают в лучшей форме и настроении, хотя мотивация в этом матче будет у обеих команд запредельная. Думаю, «Атлетико» сможет выстоять и увезти очки с «Сантьягу Бернабеу», потому что проблемы в атаке у хозяев тоже имеются».
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 1 февраля 2020
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
- 31 января 2020
-
22:54
-
21:00
-
19:30
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00