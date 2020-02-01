«Реал Мадрид» — «Атлетико Мадрид»: прогноз Жорди Гратакоса на матч чемпионата Испании

Испанский футбольный менеджер, обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 22-го тура Примеры сезона-2019/2020 «Реал Мадрид» – «Атлетико Мадрид».



Ставка: ничья за 3.55.



«Мадридское дерби всегда будет матчем вне таблицы. «Атлетико» потерял много очков в последних встречах, многие связывают такой спад с отсутствием лидера. Гризманн ушёл, его сменщик Жоау Феликс пока не до конца адаптировался в новой команде, нет Диего Косты, а Мората не оправдывает надежд.



«Реал» — на первом месте, отрыв от «Барсы» составляет уже три очка. Думаю, задачей номер один на этот сезон является победа именно в чемпионате, ведь за последние десять лет Ла Лига покорялась им намного меньше раз, чем сине-гранатовым.



Футболисты «Реала» пребывают в лучшей форме и настроении, хотя мотивация в этом матче будет у обеих команд запредельная. Думаю, «Атлетико» сможет выстоять и увезти очки с «Сантьягу Бернабеу», потому что проблемы в атаке у хозяев тоже имеются».



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