«Барселона» — «Леванте»: прогноз Жорди Гратакоса на матч чемпионата Испании 2 февраля

Испанский футбольный менеджер, обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 22-го тура Примеры сезона-2019/2020 «Барселона» — «Леванте».
Ставка: победа «Барселоны» всухую за 1.98, ИТБ 1.5 мяча «Барселоны» во втором тайме за 1.73.
«На данный момент «Барселона» занимает второе место в чемпионате Испании, уступая «Реалу» три очка. Для «Брасы» всегда важен чемпионат и победа в нём, поэтому в каждом матче команда играет на три очка.
Каталонцы играют дома после яркого матча с «Леганесом». Когда Месси и Гризманн находятся в отличной форме и есть Артуро Видаль и Артур, «Барса» будет иметь большое преимущество над «Леванте». С другой стороны, «Леванте» хорошо играет в защите, на перехвате.
«Барселоне» будет непросто, но каталонцы талантливее, сильнее. «Барселона» будет владеть мячом и инициативой, использовать фланги. Очень важны первые 20–30 минут. Если «Барселона» забьёт, игра будет очень простой. Но если в первом тайме будет 0:0, то затем начнётся мандраж.
Игра будет интересная. Если «Барселона» хочет бороться за чемпионство, она должна брать три очка. В случае победы «Барса» может получить шанс подняться на первое место, так как у «Реала» сложный соперник. Мой прогноз на этот матч следующий: победа «Барселоны», «Леванте» не забьёт, плюс «Барселона» во втором тайме забьёт как минимум 2 гола».
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 2 февраля 2020
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:00
- 1 февраля 2020
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:30