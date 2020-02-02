«Барселона» — «Леванте»: прогноз Жорди Гратакоса на матч чемпионата Испании 2 февраля

Испанский футбольный менеджер, обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 22-го тура Примеры сезона-2019/2020 «Барселона» — «Леванте».



Ставка: победа «Барселоны» всухую за 1.98, ИТБ 1.5 мяча «Барселоны» во втором тайме за 1.73.



«На данный момент «Барселона» занимает второе место в чемпионате Испании, уступая «Реалу» три очка. Для «Брасы» всегда важен чемпионат и победа в нём, поэтому в каждом матче команда играет на три очка.



Каталонцы играют дома после яркого матча с «Леганесом». Когда Месси и Гризманн находятся в отличной форме и есть Артуро Видаль и Артур, «Барса» будет иметь большое преимущество над «Леванте». С другой стороны, «Леванте» хорошо играет в защите, на перехвате.



«Барселоне» будет непросто, но каталонцы талантливее, сильнее. «Барселона» будет владеть мячом и инициативой, использовать фланги. Очень важны первые 20–30 минут. Если «Барселона» забьёт, игра будет очень простой. Но если в первом тайме будет 0:0, то затем начнётся мандраж.



Игра будет интересная. Если «Барселона» хочет бороться за чемпионство, она должна брать три очка. В случае победы «Барса» может получить шанс подняться на первое место, так как у «Реала» сложный соперник. Мой прогноз на этот матч следующий: победа «Барселоны», «Леванте» не забьёт, плюс «Барселона» во втором тайме забьёт как минимум 2 гола».



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