Софья Кенин — Гарбинье Мугуруса: прогноз Павла Занозина на матч финала Australian Open

Известный комментатор Павел Занозин сделал прогноз на матч Софья Кенин — Гарбинье Мугуруса в финале Australian Open 2020.



Cтавка: третий сет за 2.53.



«В решающем противостоянии сойдутся испанка Гарбинье Мугуруса и представительница США София Кенин. Мало кто ожидал, что именно эти теннисистки сойдутся в финале. Тем не менее обе спортсменки классной игрой доказали, что достойны не только находиться в финале, но и выиграть титул. Они показывают отличный теннис в последнее время.



Гарбинье Мугуруса очень давно не проводила турнир ровно и стабильно. София Кенин вообще не так медийна и не слишком известна широкой аудитории.



Мне кажется, это крайне важный шанс для обеих соперниц. Не думаю, что победа будет добыта легко и без видимых усилий. Ожидаю напряжённого и упорного матча. Предлагаю насладиться красивым теннисом и поставить на тотал больше 2,5 сета».



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