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«Барселона» — «Леванте»: прогноз Владислава Радимова на матч чемпионата Испании

«Барселона» — «Леванте»: прогноз Владислава Радимова на матч чемпионата Испании
Ставки / Прогнозы 0

Экс-игрок «Зенита» и сборной России Владислав Радимов дал прогноз на матч 22-го тура Примеры сезона-2019/2020 «Барселона» — «Леванте».

Ставка: второй тайм результативнее первого за 1.95.

«На мой взгляд, руководство каталонского клуба выбрало очень неудачное время для смены тренера. Середина сезона, скоро решающие матчи в Лиге чемпионов и Ла Лиге. Кике Сетьену необходимо время, чтобы поставить команде свой футбол, ему надо поработать в спокойной обстановке, а не в таком бешеном режиме. Поэтому каталонцам придётся очень непросто в оставшейся части сезона.

В предстоящем матче многое будет зависеть от состава «Барселоны». Если у каталонцев с первых минут выйдут де Йонг, который пока ещё очень редко обостряет игру и старается в основном сыграть надежнее, и Фати, который в силу возраста ещё не очень уверенно себя чувствует в основном составе такой команды, то можно смело ставить на «Леванте» с плюсовой форой. Если же Сетьен предпочтёт им Ракитича и Переса, то гостям придётся гораздо сложнее.

«Барселона» при новом тренере очень долго раскачивается, в первом тайме команда действует не слишком активно в атаке. Поэтому думаю, что второй тайм будет результативнее, чем первый».

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