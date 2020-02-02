«Севилья» — «Алавес»: прогноз Константина Генича на матч 22-го тура чемпионата Испании

Известный комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч 22-го тура испанской Примеры сезона-2019/2020 «Севилья» — «Алавес».



Ставка: победа «Севильи» и тотал меньше 3.5 мяча за 1.90.



«Севилья» после конфуза в Кубке Испании встречается с «Алавесом». Команда Юлена Лопетеги неожиданно вылетела, проиграв «Мирандесу» на выезде — 1:3. Было даже 0:3 вплоть до последних минут. Это главная сенсация 1/8 финала.



«Севилья» хочет акцентировать внимание на матчах чемпионата, завоевать место в Лиге чемпионов. Ну и впереди у «Севильи» Лига Европы. Может быть, Кубок Испании был лишним.



«Алавес» сейчас 14-й, и вроде у них неплохая серия, но речь не о результатах, а о забитых мячах. На этот раз «Алавесу» сложно будет забить: матч на «Рамон Санчес Писхуан», а у «Севильи» не будет проблем с мотивацией. Лопетеги, вероятно, что-то поменяет в составе, структуре игры. «Севилья» своё возьмёт в домашнем матче — скромненько, но уверенно, как умеет.



Мой вариант — «победа «Севильи» и тотал меньше 3.5 мяча» за отличный коэффициент 1.9. Верю в «Севилью».



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