«Барселона» — «Леванте»: прогноз Константина Генича на матч 22-го тура чемпионата Испании

Известный комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч 22-го тура испанской Примеры сезона-2019/2020 «Барселона» — «Леванте».



Ставка: 3-4 гола в матче за 1.85.



«Второй матч подряд «Барса» играет против команд из Валенсии, если мы берём чемпионат. «Валенсии» проиграли неделю назад, проиграли и «Леванте» в первом круге.



На наделе «Барселона» крупно обыграла «Леганес» дома в Кубке Испании — 5:0. Но там вообще «Леганесу» этот Кубок не сдался. Команда решает задачи в чемпионате. Ничего удивительного в результате нет.



Как правило, с «Леванте» у «Барселоны» не всегда получаются хорошие матчи, особенно на выезде. Дома полегче получается, результаты получше. Были победы 1:0, 3:0, 3:0. Можно было бы попробовать сыграть победу «Барсы» всухую, но каталонцы не всегда в порядке в обороне. Тер Штеген выручает, но и он не всемогущ. И его прошивают.



Я бы сыграл вариант, который ни разу не предлагал. «Тотал матча 3-4 гола» — моя ставка. Коэффициент — 1,85. Я не уверен, что будет верх «больше 3,5 мяча». Но 3 мяча быть должно».



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