«Барселона» — «Леванте»: прогноз Константина Генича на матч 22-го тура чемпионата Испании

Известный комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч 22-го тура испанской Примеры сезона-2019/2020 «Барселона» — «Леванте».
Ставка: 3-4 гола в матче за 1.85.
«Второй матч подряд «Барса» играет против команд из Валенсии, если мы берём чемпионат. «Валенсии» проиграли неделю назад, проиграли и «Леванте» в первом круге.
На наделе «Барселона» крупно обыграла «Леганес» дома в Кубке Испании — 5:0. Но там вообще «Леганесу» этот Кубок не сдался. Команда решает задачи в чемпионате. Ничего удивительного в результате нет.
Как правило, с «Леванте» у «Барселоны» не всегда получаются хорошие матчи, особенно на выезде. Дома полегче получается, результаты получше. Были победы 1:0, 3:0, 3:0. Можно было бы попробовать сыграть победу «Барсы» всухую, но каталонцы не всегда в порядке в обороне. Тер Штеген выручает, но и он не всемогущ. И его прошивают.
Я бы сыграл вариант, который ни разу не предлагал. «Тотал матча 3-4 гола» — моя ставка. Коэффициент — 1,85. Я не уверен, что будет верх «больше 3,5 мяча». Но 3 мяча быть должно».
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 2 февраля 2020
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:00
- 1 февраля 2020
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
16:30